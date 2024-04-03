مسلسل صدفة الحلقة 24.. ريهام حجاج ترفض مساعدة رشدي الشامي

أحداث مفاجأة يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 24، إذ تكشف بداية الحلقة عن مصير «طارق» عصام السقا، بعدما تناول عصير مسمومًا، أعدته له مديرة مكتب «عمه» رشدي الشامي، بعدما اتفق معها على قتله والتخلص منه، مقابل 20 مليون جنيه، وهو ما دفعها للتنفيذ على الفور.

مسلسل صدفة الحلقة 24.. خطة رشدي الشامي، في التخلص من «طارق»

وجاءت خطة رشدي الشامي، في التخلص من «طارق» عصام السقا، بالتعاون مع «غادة» مديرة مكتبه، بعدما حاول الاستعانة بـ صدفة وطلب منها أن تساعده وتشهد ضد «طارق» بأنه اعتدى عليها، وتوقيعها على التنازل عن الأملاك رغمًا عنها، إلا إن رفضت ريهام حجاج «صدفة» مساعدته، أو حتى الإنصات إليه.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الحلقة الماضية، من مسلسل صدفة، اكتشاف زواج «صاصا» ابن شقيقة صدفة، من جارتهما سرًا، وهو ما أشعل المشكلات في منزلهما، بل تعرض والده للإغماء من هول الصدمة عليه.