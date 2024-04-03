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دراما المتحدة

أحمد عطا الله: قرأت مراجع تاريخية حتى أستطيع كتابة أفان تتر «مليحة» 

كتب:

منتصر سليمان
11:18 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

قال الكاتب والروائي أحمد عطا الله مليحة، كاتب «الأفان تتر» الذي يسبق حلقات مسلسل مليحة، عن كواليس كتابته لـ«الأفان تتر»، إن المخرج عمرو عرفة كلفه بالمشاركة في كتابة الجزء التاريخي الوثائقي لمسلسل «مليحة»، مشيرا إلى أنه كان لديه خوف من تلخيص القضية الفلسطينية لأنها متشعبة ولها صولات وجولات كثيرة، ولكن الحق فيها واضح وظاهر، فهو حق فلسطيني لأصحاب الأرض.

عطا الله: قرأت مجموعة من الكتب لأستطيع كتابة أفان تتر «مليحة» 

وأضاف أحمد عطا الله مليحة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» «أنا بدأت اشتغل على مجموعة من الكتب التاريخية وبدأت ألخص، وواجهتنى مشكلة غير الأسلوب الذي اعتمدناه لحكى القصة وهي تلخيص المدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وطلع بالشكل اللي عجب الجمهور».

وأشار إلى ربط الأحداث داخل كلمات التتر «اجتهدت لأحاول توظيف الوقائع التاريخية حتى يكون لها ربط مع أحداث المسلسل، كلنا مرينا على القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر وكنت عايز أتتبع كل حاجة من الأول إلى الآخر ودا خلاني أجيب مجموعة كبيرة من الكتب منها كتاب «مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي»، «فلسطين تاريخ شخصي»، و«حياة غير آمنة»، وهي الكتب المرتبطة بتجارب شخصية عائلية لأسر عاشت القضية الفلسطينية، لأنى كنت أبحث عن الجوانب الإنسانية في هذا الشأن». 

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