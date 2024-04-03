يتوقف صرف المعاش بسببه.. ما هو الإقرار السنوي اللازم تقديمه للتأمينات؟

ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأشخاص المُستحقين للمعاش عن الفرد المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تقديم إقرار سنوي حتى يستمر صرف المعاش دون توقف.

الأوراق المطلوبة لتقديم إقرار سنوي للتأمينات

وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني الفئات والأوراق التي يجب تقديمها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل سنوي حتى لا يتوقف المعاش، موضحة أن الإقرار السنوي هو عبارة عن إقرار بالحالة الاجتماعية وفيها الأشخاص المُستحقين لاستمرار صرف المعاش.

الفئات

ومن بين الفئات التي يجب أن تُقدم إقرارا سنويا للهيئة حتى يستمر صرف المعاش هم:

- الابنة المستحقة لمعاش والدها.

- الأرملة المُستحقة لمعاش زوجها المتوفي.

- الابن حتى بلوغه سن الـ26 عامًا.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها للهيئة جاءت كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الوفاة للشخص المؤمن عليه.

- تقديم ما يفيد باستكمال الابن للدراسة بعد أن يتخطي الـ21 عامًا، وهناك حالات يتم فيها استكمال صرف المعاش حتى سن الـ26 عامًا ومنها استكمال مرحلة الماجستير.