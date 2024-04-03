4 حالات تؤدي لقطع إعانة العجز عن المستحق.. «التأمينات» توضحها

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الحالات يتم فيها صرف إعانة العجز للأشخاص المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من بينها بعض الأمراض المزمنة والخبيثة، الشلل وفقد عضو من الجسم أو فقد البصر.

قطع إعانة العجز

لكن هناك بعض الحالات يتم فيها قطع إعانة العجز، اعتبارًا من الشهر التالي، إذا تحقق بعض الأشياء التي تمنع صرف الإعانة الخاصة بالعجز وهي كالآتي:

1- الوفاة.

2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

3- التحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.

4- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص.

طلب باستحقاق المعاش

تصرف إعانة العجز اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش، أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعونة الدائمة اليومية من شخص آخر، بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش.