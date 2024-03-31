هيئة التأمينات تتيح معرفة عدد مرات زيادة المعاش.. رابط معرفة قيم التدرج

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي لها خدمة تُمكن 11 مليون مواطن مُستفيد ومُستحق من معرفة عدد المرات التي زاد فيها المعاش.

معرفة عدد المرات التي زاد فيها المعاش

ويُمكن للأشخاص المستفيدين من المعاشات والذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن الدخول على الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ومعرفة عدد المرات التي زاد فيها.

ويستطيع المُستفيدين فقط والمُسجلين لدي الهيئة الدخول على أيقونة «استعراض تطور زيادات المعاش» واستعراض قيمة تدرجه من خلال الدخول على الرابط من هنا.

الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين

وتتيح الهيئة للمواطنين من أصحاب المعاشات عدد من الخدمات التي يحتاج إليها منها الآتي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- تسجيل الرقم التأميني.

- كيفية التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- خطوات إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- إنهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- صرف منحة الزواج.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- استعلام عن البيانات الأساسية لعمليات المقاولات المستمرة.