خبير تربوي يوجه نصائح مهمة للطلاب لاستغلال إجازة العيد في المذاكرة

وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة وصفوف النقل والشهادة الإعدادية، لاستغلال فترة العيد في المذاكرة والتحصيل قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، المقرر أن تنطلق لصفوف النقل يوم 8 مايو، ويوم 10 يونيو للثانوية العامة بامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع.

نصائح للطلاب للمذاكرة في إجازة العيد

وقال الخبير التربوي إن فترة العيد تأتي في ظروف غير ضاغطة إلى حد ما هذا العام بالنسبة لصفوف النقل المختلفة التي انتهت من امتحانات الشهر منذ أيام قليلة ، كما سيكون متبقيًا على امتحانات الثانوية العامة أكثر من شهرين، لذلك فهناك بعض النصائح للطلاب لاستغلال فترة العيد في الإنجاز والتحصيل بشكل جيد منها:-

- الا يفرط الطالب في تناول كعك العيد والذي قد يؤثر على صحته ونشاطه الجسمي والذهني بشكل سلبي بل لابد من التوازن في تناوله.

- يجب أن يحدد الطالب لنفسه أهدافا للاستذكار خلال أيام العيد ويضع الخطط لتحقيقها بحيث لا يضيع وقت العيد دون انتباهه لكيفية استغلالها.

- على الطالب أن يستغل أيام العيد وما قبلها من أيام في إعادة تنظيم أوقات نومه واستيقاظه كما كان الحال قبل شهر رمضان المبارك مع تثبيت تلك الأوقات وعدم تغييرها قدر الإمكان.

- من يحدد عدد أيام الإجازة من المذاكرة في العيد هو الطالب نفسه، تحت إشراف اسرته، فإذا كان الطالب قد استذكر واجتهد بشكل جيد خلال الفترة السابقة لا يوجد أي مانع من أخذ يومين إجازة، أما إذا كان مقصرا فيمكن أن تكون فترة الراحة بالنسبة له يوم أو أقل من يوم (باعتبار انه أصلا في فترات راحة من قبل).

- في كل الأحوال لا يجب أن تزيد فترة الراحة عن يومين فقط؛ ويفضل أن يكون أول أيام العيد هو المخصص للراحة والاجازة، أما إذا كان لدى الأسرة خطة للسفر خلال ثاني او ثالث أيام العيد فلابد من استغلال أول أيام العيد في المذاكرة.

- لا بد أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار خلال فترة العيد وذلك في حالتين هما؛ اذا كان الطالب لديه تقصير واضح في الاستذكار، أو إذا لم يكن الطالب مقصرا في الاستذكار ولكن لديه حافز قوى لمتابعة الاستذكار خلال العيد

- يمكن أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار في العيد من خلال طريقتين أما تقليل الزيارات الأسرية قدر الإمكان أو تجميعها في يوم واحد فقط، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تعويض تلك الزيارات عقب الامتحانات.

- في حالة اضطرار أسرة الطالب للسفر للأهل خلال فترة العيد يفضل أن يصطحب الطالب معه أي أجهزة رقمية( لاب توب، هاتف محمول) محمل عليه المواد الدراسية المختلفة للاطلاع عليها وقت السفر.