قوافل تعليمية لمدارس الجيزة لمتابعة الغياب والانضباط المدرسي

تفقدت صباح اليوم سُمَيَّة الخَطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قافلة تعليميّة إدارة جنوب الجيزة التعليميّة لتحقيق الانضباط بالمدارس ولمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بمختلف المراحل «ابتدائي – إعدادي – تجريبي – ثانوي عام» لمتابعة سير العمل داخل الفصول والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج ومدي التزام التوجيهات بالمتابعة الفعالة.

قوافل تعليمية في الجيزة

توجهت القافلة لمتابعة سير العمل داخل مدارس الإدارة «الجيزة الثانوية بنات – صلاح الدين الأيوبي الابتدائية – العدالة الرسمية لغات – الأندلس الإعدادية بنات – المنى الابتدائية – المنيب الإعدادية بنات – طه حسين الإعدادية بنين – الوسام الرسمية لغات – النهضة الرسمية لغات – أحمد شوقي الإعدادية – أبو بكر الصديق الرسمية – صلاح سالم الرسمية – نجيب محفوظ الابتدائية – المنيب الابتدائية – الحرية الابتدائية - اليسر الإعدادية بنات – اليسر الابتدائية – أنس بن مالك الابتدائية – شجرة الدر الابتدائية – الأهرام الإعدادية بنين – عاطف السادات الابتدائية – أمير الشعراء الرسمية لغات – الفاروق عمر الابتدائية – محمد فريد سرحان الإعدادية بنين – عمر بن عبد العزيز الابتدائية – التحرير الابتدائية – الميدان الصناعية – الجيزة الصناعية – الفنية التجارية المتقدمة – الزهراء الفنية التجارية – الجيزة الإعدادية بنات - جميع المدارس الفنية للتعليم الفني».

تفقد الفصول الدراسية والمعامل

تفقدت القافلة الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياة وانتظام سير العمل، ومتابعة حضور الطلاب وكانت نسبة الحضور مرتفعة وتم متابعة امتحان شهر مارس ومتابعة لأعمال الصيانة وتفعيل الانشطة والإشراف اليومي وحصص المشاهدة للطلاب.

وتم التنبيه على متابعة الغياب وإرسال أسماء الطلاب الغياب على جروب المدرسة الخاص بأولياء الأمور، كما تم التنبيه على عمل قوافل من الإدارة لمتابعة المدارس والعمل على الانضباط داخل المدارس.