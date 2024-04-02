«زراعة النواب»: خطاب السيسي أمام البرلمان تضمن رسائل هامة لطمأنة المصريين

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إنَّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، تضمن رسائل هامة لطمأنة الشعب المصري، حول مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في الفترة المقبلة.

خطاب الرئيس السيسي حدد استراتيجية الدولة

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، أنَّ الخطاب حدد استراتيجية الدولة في التعامل مع مختلف الملفات في الفترة المقبلة، لاستكمال ما تمّ من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، أنَّ الخطاب كشف عن إصرار وعزيمة الرئيس السيسي علي علي مواجهة أي تحديات تواجه البلاد في خطواتها نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال خطوات البناء والتنمية التي بدأتها الدولة في مختلف القطاعات بداية من الزراعة والصناعة والطرق وباقي المجالات.

وثمن ما تطرق إليه الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها لزيادة حجم التصدير وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

كما أكّد أهمية تأكّيد الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مهنئا الرئيس السيسي على أداء اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب، لبدء ولاية رئاسية جديدة تواصل فيها البلاد مسيرة الإنجازات والتنمية.