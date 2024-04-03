كيف تعلم أنتوني كوين الوضوء من عبدالله غيث؟.. منى واصف تروي مواقف مثيرة

حكايات من وراء الكواليس تروى، ونفحات إيمانية تعبق، هكذا يمكن وصف رحلة فيلم الرسالة الذي قُدم بنسختين عربية وإنجليزية عام 1976، إذ فتحت الفنانة منى واصف، التي جسدت دور هند بنت عتبة، صفحات ذكرياتها، لتشاركنا بعض المواقف المؤثرة، التي دارت بين الفنان عبدالله غيث، وأنتوني كوين.

منى واصف تتعلم الإنسانية من أنتوني كوين

قالت الفنانة منى واصف في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن أنتوني كوين طلب من عبدالله غيث أن يعلمه الوضوء خلال تصوير فيلم الرسالة.

وأشارت إلى أنها تعلمت منه الإنسانية والتواضع، وذلك من خلال أحد المواقف الذي مروا بها معا، إذ كانا يستخدمان المصعد الكهربائي ليجدا طفلاً معهما داخل المصعد ينظر إلى لحية أنتوني كوين، فينحني له أنتوني ويقبله.

عمر المختار من أهم الأدوار الذي قدمها أنتوني كوين

وأشارت إلى أن الفنان أنتوني كوين من أشد المعجبين بأداء الفنان عبدالله غيث، وكان من أهم الأدوار الذي يعتز بها دور عمر المختار، الذي قدمه ضمن أحداث فيلم عمر المختار عام 1981.