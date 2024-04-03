تراجع أسعار البن في الأسواق.. و«الغرف التجارية»: انخفاض الطلب بسبب رمضان

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار البن تراجعت في الوقت الحالي خلال الفترة الحالية بشكل واضح في الأسواق.

وأضاف فوزي لـ«الوطن» أنّ أسعار البن تراجعت بقيمة 15%، ليسجل البن السادة 400 جنيه للكيلو في المحلات للمستهلكين.

وأشار إلى أنّ الإقبال في الوقت الحالي على البن أقل من الطبيعي نتيجة شهر رمضان، حيث ينخفض الإقبال على الشراء نتيجة انخفاض ساعات الإفطار عن الأيام الطبيعية.

وتستعرض السطور التالية أسعار البن اليوم:

سعر كيلو البن السادة

سجل سعر كيلو البن السادة 400 جنيه في الأسواق للمستهلك، وسجل سعر كيلو البن المحوج 520 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البن السادة الجولد 520 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 680 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البن البرازيلي السادة 800 جنيه، و840 جنيه للبن البرازيلي المحوج.

وسجل سعر كيلو البن الحبشي السادة 800 جنيه في الأسواق للمستهلك، وجاء سعر كيلو البن الحبشي المحوج 840 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

أما سعر كيلو البن اليمني السادة فسجل الكيلو 1020 جنيهًا في الأسواق للمستهلك، وسجل سعر كيلو البن العربي المحوج 920 جنيهًا في الأسواق.