«اوعي ترميه».. مفاجأة في نواة البلح هتوفرلك ألف جنيه في كيلو البن

اعتاد كثيرون على التخلص من نواة البلح لعدم صلاحيتها للتناول، ولكن يمكن إعادة تدويرها، وتحويلها إلى بن أصلي، بدلًا من شرائه بأسعار كبيرة، بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وفي الوقت نفسه صحي.

أوضحت الشيف هالة فهمي عبر في برنامجها سفرة وطبلية المذاع على صدى البلد، طريقة بسيطة، لتحويل نواة البلح إلى بن أصلي.

مقاير عمل البن

نواة البلح.

مقادير تحويجة البن

نص كيلو بن «من نواة البلح».

2 ملعقة كبيرة من الحبهان.

2 ملعقة من زر الورد.

ملعقة قرنفل.

فصان أو 3 فصوص مستكة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب أو كبابة صيني.

طريقة تحويل نواة البلح إلى بن

تبدأ الخطوة الأولى بوضع نواة البلح في صينية جافة دون أي مياه، وإدخالها إلى فرن ساخن، على درجة حرارة عالية جدًا، أو من 250 إلى 300 درجة، لمدة 10 دقائق، حتى تأخذ لون التحميص الغامق، وتصبح النواة هشة قابلة للكسر، وبعد التحميص تترك حتى تبرد تمامًا، ثم تطحن في مطحنة الخلاط حتى تصبح بودرة ناعمة، وتنخل جيدًا من أي كتل أو قطع كبيرة من خلال مصفاة ناعمة.

أما الخطوة الثانية تتمثل في إضافة مقادير التحويجة على نصف كيلو من البن، وهي 2 ملعقة كبيرة من الحبهان، و2 ملعقة من زر الورد، وملعقة قرنفل، وفصين أو 3 فصوص مستكة، ونصف ملعقة صغيرة قرفة ونصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب أو كبابه صيني، ويطحن الخليط مرة أخرى وينخل في مصفاة، وبذلك يصبح البن المحوج جاهزا للاستخدام، ويمكنك إعداد فنجان قهوة صحي خال من أي كافيين.

اختلاف أسعار البن من مكان لآخر

تتراوح أسعار البن في المحلات، بين 500 إلى 1000 جنيه، على حسب الجودة والنوع، لذا يفضل إعداده بالطريقة الأصلية في المنزل وتوفير مبالغ كبيرة.