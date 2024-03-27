«لو كيّيف قهوة».. سعر البن العربي يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

تراجعت العقود الآجلة للقهوة العربية حول مستوى 1.85 دولار للرطل (450 جراما)، وظلت قريبة من أدنى مستوياتها خلال شهرين عند 1.8 دولارًا والتي تم الوصول إليها في 18 مارس، وسط وفرة العرض.

وارتفعت صادرات البرازيل من البن بنسبة 48٪ تقريبًا في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقًا لما ذكرته شركة سيكافيه. أعلنت منظمة القهوة الدولية (ICO) عن زيادة بنسبة 23.2٪ في صادرات القهوة العربية العالمية في يناير، مع وصول مخزون نيويورك إلى 0.35 مليون كيس بوزن 60 كجم في فبراير، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

سعر القهوة عالميا

كما وصلت مخزونات القهوة العربية، التي تراقبها إدارة الهجرة والجمارك، إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر ونصف عند 568.077 كيسًا في 22 مارس. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 2.2% فقط للفترة 2023/2024، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 5.8% عن العام السابق، مما يؤدي إلى فائض قدره مليون كيس، وفقًا لـ ICO. ومع ذلك، فإن التوقعات بهطول أمطار محدودة في مناطق زراعة البن في البرازيل تثير المخاوف.

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل 1977.

توقعات سعر القهوة

ارتفعت القهوة بمقدار 2.65 دولار أمريكي/رطل أو 1.41% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 193.65 دولار أمريكي/رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 210.80 دولار خلال 12 شهرًا.