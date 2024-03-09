«الغرفة التجارية» تزف بشرى سارة لمحبي القهوة.. انخفاض أسعار البن 80 جنيها

تشهد أسعار البن حاليًا تراجعات كبيرة في الأسواق، تزامنا مع فتح الاعتمادات المُستندية المطلوبة للاستيراد، فضلا عن انخفاض تكاليف الاستيراد، والتسهيلات الاستيرادية، الذي جاء نتيجة تحرير سعر الصرف في البنوك بما يتماشى مع متطلبات السوق وآليات العرض والطلب، الأمر الذي ساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

أسعار البن

وانخفضت أسعار البن اليوم بنسبة 15%، أي بواقع 80 جنيها في سعر الكيلو ليسجل نحو 400 جنيه بدلا من 480 جنيها، وفقا لشعبة البن بغرفة القاهرة التجارية.

استهلاك مصر من البن

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استهلاك مصر من البن يبلغ نحو 70 ألف طن سنويا، ويزداد استهلاك البن خلال فصل الشتاء، مٌشيرا إلى أن الفدان يستوعب زراعة نحو 170 شجرة بن، مٌتوقعا أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أبوصدام»، أنه من المُمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البن، لا سيما عن طريق الزراعة المٌزدوجة للبن مع المحاصيل الزراعية الأخرى، مؤكدا أهمية إرشاد الفلاحين بكيفية زراعة محصول البن، فضلا عن الإرشاد بآليات تحميص البن.