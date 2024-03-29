تراجع أسعار البن اليوم الجمعة 29-3-2024

شهدت أسعار البن حاليًا تراجعات كبيرة في الأسواق، تزامنا مع فتح الاعتمادات المُستندية المطلوبة للاستيراد، فضلا عن انخفاض تكاليف الاستيراد، والتسهيلات الاستيرادية، الذي جاء نتيجة تحرير سعر الصرف في البنوك بما يتماشى مع متطلبات السوق وآليات العرض والطلب، الأمر الذي ساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

انخفضت أسعار البن اليوم بنسبة 15%، أي بواقع 80 جنيها في سعر الكيلو ليسجل نحو 400 جنيه بدلا من 480 جنيها، وفقا لشعبة البن بغرفة القاهرة التجارية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجعات التي شهدتها أسعار البن اليوم الجمعة 29-3-2024 بالأسواق المحلية.

سعر كيلو البن السادة

سجل سعر كيلو البن السادة 400 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج

سجل سعر كيلو البن المحوج 520 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن السادة الجولد

سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 520 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو البن المحوج الجولد

سجل سعر كيلو البن المحوج الجولد 620 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج الدوبل

سجل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 680 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن البرازيلي السادة

سجل سعر كيلو البن البرازيلي السادة 800 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن البرازيلي المحوج

سجل سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 840 جنيهًا بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن الحبشي السادة

سجل سعر الكيلو من الحبشي السادة 800 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن الحبشي المحوج

سجل سعر كيلو البن الحبشي المحوج 840 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن اليمني السادة

سجل سعر كيلو البن اليمني السادة 1020 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن العربي المحوج

سجل سعر كيلو البن العربي المحوج 920 جنيهًا في الأسواق.