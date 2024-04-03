تراجع ملحوظ في أسعار السمك بالأسواق اليوم الأربعاء 3-4-2024

تراجعت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 3-4-2024 بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط سعر السمك البلطي الأسواني نحو 82 جنيها، متراجعا 2.04 جنيه في الأسواق، وجاء متوسط سعر الجمبري الصغير نحو 167.8 جنيه للكيلو متراجعا 7.91 جنيه.

ترصد السطور التالية أسعار السمك والجمبري وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر السمك الماكريل المجمد اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو 111.53 جنيه في الأسواق، متراجعا 1.62 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد نحو 92.21 جنيه في الأسواق، متراجعا 3.36 جنيه للمستهلك.

سعر السمك المرجان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان «الممتاز» نحو 139.6 جنيه في الأسواق، متراجعا 0.64 جنيه للمستهلك.

سعر السمك البربوني اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربروني «الممتاز» نحو 160.62 جنيه في الأسواق، متراجعا 2.38 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني «المتوسط» 139.12 جنيه في الأسواق، متراجعا 0.88 جنيه للمستهلك.

سعر السمك البلطي اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي نحو 150.57 جنيه في الأسواق، متراجعا 8.25 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 82 جنيه في الأسواق، متراجعا 2.04 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الممتاز» نحو 89.81 جنيه في الأسواق، متراجعا 2.56 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الصغير» نحو 61.15 جنيها في الأسواق، متراجعا 1.99 جنيه للمستهلك.

سعر السمك قشر البياض اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو 124.26 جنيه في الأسواق، متراجعا 3.06 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض «الممتاز» نحو 128.62 جنيه في الأسواق متراجعا 3.33 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك المكرونة اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو 93.6 جنيه في الأسواق، متراجعا 2.51 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 103.55 جنيه في الأسواق، متراجعا 3.28 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم بمختلف أنواعه

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الوسط» نحو 247.09 جنيه في الأسواق، متراجعا 3.22 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري «الصغير» نحو 167.8 جنيه في الأسواق، متراجعا 7.91 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الجامبو» نحو 400.24 جنيه في الأسواق، متراجعا 17.21 جنيه للمستهلك.