انخفاض أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الأسواق.. كم يبلغ البلطي؟

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الانخفاض، ومن أبرزها سمك البلطي والمرجان والسبيط، حيث يتابع أسعار السمك السمك يومياً قطاع كبير من المواطنين، والتي تتغير قليلاً من منطقة سكنية إلى أخرى.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر السمك اليوم، بحسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-4-2024، كالآتي:

جمبري وسط: الكيلو بـ 250 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ 175 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ 417 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 223 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ 181 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ 126 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 158 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ 127 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 131 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 240 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 112 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ 92 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ 63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ95 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 113 جنيهًا.