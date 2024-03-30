تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم.. الجمبري يفقد 50 جنيها

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 30-3-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر السمك البلطي الأسواني نحو 72.5 جنيه بنسبة تراجع سجلت حوالي 11.86 جنيه في الأسواق، وجاء متوسط سعر الجمبري الصغير نحو حوالي 128.57 جنيه للكيلو، بنسبة تراجع بلغت حوالي 49.7 جنيه.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري التي تراجعت اليوم 30-3-2024 في الأسواق المحلية، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر السمك الماكريل المجمد اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو حوالي 106.76 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع حوالي 5.74 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو السمك اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك نحو حوالي 105 جنيهات في الأسواق، بنسبة انخفاض تصل لـ 4.17 جنيه للمستهلك.

سعر السمك الشعور اليوم

وصل متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو حوالي 117.14 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع حوالي 24.53 جنيه للمستهلك.

سعر السمك المرجان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان «الممتاز» نحو حوالي 131.79 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.53 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المرجان «الوسط» نحو حوالي 98.57 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 14.29 جنيه للمستهلك.

سعر السمك البربوني

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربروني «الممتاز» نحو حوالي 147.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 19.26 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني «المتوسط» حوالي 127.86 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 13.9 جنيه للمستهلك.

سعر البلطي اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي نحو حوالي 136.15 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 23.37 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني 72.5 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجل حوالي 11.86 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الممتاز» نحو حوالي 87.5 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.21 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الصغير» نحو حوالي 62 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.7 جنيه للمستهلك.

سعر السمك قشر البياض اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو حوالي 97 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 25.42 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض «الممتاز» نحو حوالي 125.83 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 4.63 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك المكرونة

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو 86 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 10.21 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو حوالي 79.33 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 26.58 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم بمختلف أنواعه

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الوسط» نحو حوالي 205 جنيهات في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 47.84 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري «الصغير» نحو حوالي 128.57 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 49.7 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الجامبو» نحو حوالي 390 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 35.86 جنيه للمستهلك.

سعر الكابوريا اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر الكابوريا ما يقرب من 99.29 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 28.82 جنيه للمستهلك.

سعر السمك الحدادي

سجل متوسط سعر كيلو السمك الحدادي نحو حوالي 66.43 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 6.49 جنيه للمستهلك.

سعر السمك السبيط

جاء متوسط سعر السبيط ما يقرب من 231.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 9.12 جنيه للمستهلك.