«صحة القليوبية»: تفعيل لجنة الدواء وغرفة المستلزمات الطبية على مدار اليوم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تفعيل لجنة الدواء وغرفة المستلزمات الطبية على مدار اليوم، وحوكمة جميع الإجراءات الدوائية والإجراءات الخاصة بالمستلزمات الطبية، مؤكدا أنه لا تهاون في أي قصور في متابعة توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الاستراتيجية.

المخزون الاستراتيجي لأدوية ومستلزمات الطوارئ

وأكد وكيل وزارة الصحة متابعته بشكل لحظي للمخزون الاستراتيجي لأدوية ومستلزمات الطوارئ والإنذار المبكر لأي نواقص والذي يعد من أهم مهام لجنة الدواء وغرفة المستلزمات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه عقد اجتماعا مع فريق العمل بالغرفة الدوائية والمستلزمات الطبية بالمديرية لمناقشة مهام لجان الدواء والمستلزمات بالمديرية والمستشفيات التابعة.

وأكد وكيل الوزارة أثناء الاجتماع، الاهتمام بملف حوكمة جميع الإجراءات الدوائية والإجراءات الخاصة بالمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية لمدى توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما تم مناقشة مهام لجنة الدواء والتي تضم إنشاء غرفة مركزية للتموين الدوائي وغرفه للمستلزمات داخل مديرية الشؤون الصحي وتتبع توافر الأدوية على اختلاف استخداماتها العلاجية ومتابعة ودراسة الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من أصناف الدواء وفقا للمجموعات العلاجية ومعايير اقتصاد الدواء ومتابعه المخزون الاستراتيجي وعدد أشهر التغطية ومقارنته بمعدل الاستهلاك الشهري وعمل حصر بمتأخرات التوريد وحصر جميع الرواكد وقارب على الانتهاء ومنتهي الصلاحية ووضع خطة للتدوير داخل المديرية ورفع بيان أسبوعي عن ملف الدواء على أن يكون مقسم طبقا للمجموعات العلاجية والمستورد والمحلي من كل صنف ووضع مقترح لقائمة الأدوية الأساسية.

إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عملها

في سياق متصل، قرر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عملها بعد إجراء مرور مفاجئ على الوحدة الصحية بكفر تصفا، والمدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، حيث لاحظ وكيل الوزارة غلق الوحدة بالكامل وعدم وجود أيا من العاملين بها، وكلف مدير عام الطب الوقائي ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بمتابعة الأعمال داخل الوحدة في الحال.