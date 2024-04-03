أسعار كحك العيد والبسكويت في مصر 2024 ..تعرف عليها؟

يتسابق المواطنون على شراء الكعك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتتباين الأسعار والجودة من مكان لآخر، لذا ترصد «الوطن» لكم قائمة بأسعار كعك العيد والبسكويت في مصر لعام 2024 في مصر، سواء كانت بالكيلو أو بالعلبة، من خلال جولة على عدد من أشهر محلات الحلويات في مصر.

أسعار كعك العيد 2024

كعك سادة 24 قطعة بسعر 120 جنيها.

كعك ملبن 24 قطعة بسعر 120 جنيها.

كعك عجوة 24 قطعة بسعر 120 جنيها.

كعك عجمية 24 قطعة بسعر 120 جنيها.

كعك عين جمل 24 قطعة بسعر 150 جنيها.

أسعار علب البسكويت 2024

أسعار بعض أصناف البسكويت المتنوعة في مصر لعام 2024 والتي جاءت كالتالي:

1. علبة بسكويت نشادر تحتوي على 32 قطعة، ويبلغ سعرها 110 جنيهات.

2. بسكوت جوز الهند متوفر بعلبة تحتوي على 32 قطعة بسعر 115 جنيها.

3. بسكويت البرتقال متوفر بعلبة تحتوي على 32 قطعة بسعر 115 جنيها.

4. علبة غريبة سادة تحتوي على 36 قطعة، ويبلغ سعرها 140 جنيها.

5. بيتي فور المشكل متوفرة بعلبة تحتوي على 32 قطعة بسعر 150 جنيها.

أسعار علب الكعك المشكلة 2024

1. علبة «ميكس» تحتوي على مجموعة متنوعة من الكعك والبسكويت بوزن 1 كيلو جرام بسعر 230 جنيها.

2. علبة «مشكلة» تحتوي على تشكيلة متنوعة من الكعك والبسكويت بوزن 1.5 كيلو جرام بسعر 370 جنيها.

أسعار علب الكعك 2024

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت لعام 2024 بمحلات العبد كالتالي:

علبة كعك مشكل الـ1 كيلو بسعر 250 جنيها.

علبة كعك بالشوكولاتة بسعر 125 جنيها.

علبة كعك وبسكويت مشكلة الـ1 كيلو بسعر 230 جنيها.

علبة كعك سادة 16 قطعة بسعر 120 جنيها.

علبة كعك سادة حجم ميني تحتوي على 18 قطعة بسعر 146 جنيها.

علبة كعك عجمية 16 قطعة بسعر 120 جنيها.

علبة كعك فستق 16 قطعة بسعر 170 جنيها.

علبة كعك ملبن 16 قطعة بسعر 120 جنيها.

أسعار البسكويت بمختلف أنواعه 2024

علبة بسكويت البرتقال 36 قطعة بسعر 110 جنيهات.

علبة بسكويت السادة التي تحتوي على 36 قطعة بنحو 110 جنيهات.

علبة بسكويت الشوكولاتة علبة 36 قطعة بسعر 115 جنيها.

علبة بسكويت مشكل 1 كيلو بسعر 200 جنيه.

علبة بيتي فور الميكس بالمكسرات التي تحتوي على 32 قطعة بنحو 160 جنيها.