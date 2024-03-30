قبل ما تشتري.. تعرف على سعر كيلو الكحك في المحلات

يتميز الكحك والبسكويت بمكانة خاصة في احتفالات المواطنين، خاصة في عيد الفطر المبارك، حيث يتباين تحضيرهما بين الابتكار في المطبخ والشراء من المتاجر، ومع اقتراب عيد الفطر، يبدأ الناس في شراء الكحك والبسكويت، وتختلف الأسعار والجودة من مكان لآخر، لذلك، نقدم لكم قائمة بأسعار كحك العيد 2024 في مصر للكيلو والعلبة.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر كيلو الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغُريبة، في المحلات من خلال جولة في عدد من أشهر محلات الحلويات بمحافظة القاهرة، وجاءت الأسعار تناسب جميع الأسر المصرية، ومختلف الأذواق.

أسعار الكحك بمختلف أنواعه

علبة كحك سادة 24 قطعة= 120 جنيها .

علبة كحك ملبن 24 قطعة تبلغ نحو 120 جنيها.

علبة كحك عجوة 24 قطعة جاءت بسعر 120 جنيها.

علبة كحك عجمية 24 قطعة سجلت حوالي 120 جنيها.

علبة كحك عين جمل 24 قطعة تأتي بسعر 150 جنيها.

أسعار البسكويت النشادر

سجل سعر علبة البسكويت النشادر 32 قطعة على ما يقرب من 110 جنيهات.

أسعار أنوع مختلفة من البسكويت

بلغ سعر علبة البسكوت جوز هند 32 قطعة نحو 115 جنيها.

جاء سعر علبة بسكويت برتقال 32 قطعة نحو 115 جنيها.

سعر الغريبة السادة

جاء سعر علبة غريبة سادة 36 قطعة مسجلا نحو 140 جنيها.

سعر علبة البيتي فور

سجل سعر علبة بيتي فور مشكل 32 قطعة نحو حوالي 150 جنيها.

أسعار علب الكحك المشكل

جاء سعر علبة الكحك المشكل الـ1 كيلو جرام ما يقرب من 230 جنيها.

بلغ سعر علبة مشكلة الـ 1.5 كيلو جرام نحو حوالي 370 جنيها.