أحمد أبو زيد يكشف تفاصيل أصعب المشاهد في مسلسل صدفة

أعرب الفنان الشاب أحمد زيد والذي يشارك ضمن أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، إذ يجسد شخصية «صاصا» نجل الفنانة رحاب الجمل شقيقة «صدفة»، عن سعادته بردود الأفعال التي يستقبلها سواء من الجمهور أو أصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني.

وأشار زيد، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّه تلقى ردود أفعال واسعة عن الحلقة 23 أمس والتي اكتشفت أسرته من خلالها زواجه سرًا من جارتهم الثرية والتي بمثابة أمًا ثانية له وذلك في محاولة منه لاستغلالها والحصول على أموال منها، مؤكدًا أن وجوده في مسلسل صدفة فرصة كبيرة له خصوصًا وأن العمل يعرض على قنوات المتحدة التي تتمتع بنسب مشاهدة عالية.

ولفت إلى أنَّ كواليس التصوير كانت على درجة عالية من المحبة والتفاهم والود بين الجميع، في ظل وجود مخرج متمكن من أدواته مثل سامح عبدالعزيز، ووجود نجمة متعاونة مع الجميع مثل ريهام حجاج.

أصعب المشاهد الذي قدمها

وكشف أبو زيد عن أصعب المشاهد الذي قدمها والتي جاءت بالحلقات الأولى والتي تم الاعتداء عليه من خلال أحد الأشخاص بآلة حادة، وتأكيده أنه استغرق وقتًا، كذلك المواجهة المرتقبة بينه وزوجته التي يحاول استغلالها والضحك عليها.