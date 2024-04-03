زلزال تايوان يضرب قناة تليفزيونية أثناء النشرة.. ماذا فعلت المذيعة؟

قبل ثوانٍ من وقوع زلزال تايوان، كانت مذيعة قناة SET TV التايوانية تلقي التحذيرات والإنذار المُبكر عن وقوع الزلزال، لتفاجأ بحدوثه بالفعل، لكن المفاجأة الأكبر كانت في إكمال المذيعة بيانها والتحذيرات رغم وقوع الخطر، وفقًا لما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.

وأثناء حديث المذيعة في الاستديو، وقع زلزال تايوان، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، إذ اهتزت معدات التصوير، وتساقط الحطام من السقف، كما تأرجت أيضًا الإضاءة العلوية بشكل واضح يثير القلق، وبدأت معدات الكاميرا في التحرك داخل الاستديو، بينما استمرت المذيعة في الحديث حتى انقطع البث.

وأشاد العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرة المذيعة على الاستمرار في النشرة الإخبارية رغم التهديدات التي تحاوطها بعد وقوع الزلزال، وتحدث العديد عن ثباتها الإنفعالي أيضًا.

وفي فيديو آخر تابع لقناة iNews التايوانية، وقع الزلزال في أثناء حديث المذيعة حول التحذيرات ومدى قوة الزلزال، لكنها استمرت في تقديم النشرة الإخبارية ولم تتوقف.

لحظة بث تلفزيون iNews التايواني للإنذار المبكر عن وقوع الزلزال فوقع الزلزال مباشرة.



المذيعة أكملت التحذيرات دون أن تتوقف رغم الخطر. pic.twitter.com/UafWOcnvmW — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 3, 2024

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب تايوان

وضرب زلزال قوي الساحل الشرقي لتايوان وصلت قوته إلى 7.4 درجة على مقياس ريختر، وهو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ نحو 25 عامًا، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وفور وقوعها، أرسلت وزارة الدفاع التايوانية العديد من القوات العسكرية لمساعدة الحكومات المحلية ونقل المواطنين التايوانيين إلى مناطق مرتفعة.

وعرضت وسائل الإعلام التايوانية العديد من المباني وهي تتمايل من شدة الزلزال في مقاطعة هوالين ذات الكثافة السكانية المنخفضة، كما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع نحو 700 حالة إصابة حتى الآن و 7 حالات وفاة، كما حذرت اليابان من إمكانية حدوث تسونامي يضرب البلاد نتيجة زلزال تايوان.