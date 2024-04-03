زلزال تايوان.. الأعنف منذ 25 عاما وأعداد القتلى والمصابين تتجاوز 718 شخصا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب المئات، وتضررت عشرات المباني، في أقوى زلزال ضرب تايوان منذ 25 عاما.

ونقلت صحيفة «الجارديان» عن وكالة فرانس برس إن أنظمة البناء الصارمة والتوعية العامة على نطاق واسع بالكوارث قد حالت دون وقوع كارثة كبيرة على الجزيرة.

أعداد المصابين في زلزال تايوان تتجاوز 711 شخصا حتى الآن

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن أعداد المصابين في زلزال تايوان، لافتة إلى أنهم تجاوزوا 711 شخصا حتى الآن.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 711 آخرون بعد أن ضرب الزلزال، الذي وقع بقوة 7.7 درجة، وهو الأقوى الذي تشهده البلاد منذ 25 عاما.

ويكافح رجال الإنقاذ بشكل كبير في تايوان، لإنقاذ ما لا يقل عن 77 شخصًا محاصرين في المباني المنهارة بعد الزلزال الذي وقع قبل الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور مروعة مباني انهارت على جانب واحد، وتناثر الحطام عبر الطرق في مدينة هوالين الساحلية الشرقية، بالقرب من مركز الزلزال.