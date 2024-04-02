10 سنوات تحد وبناء.. طفرة غير مسبوقة في الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل

شهد قطاع التعليم الجامعات والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، تقدمًا كبيرًا وطفرة في مختلف المجالات خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، و ظهر ذلك جلياً في العديد من النقاط والمجالات التي حققت فيها الجامعات طفرة، بينها الارتقاء بموقعها في التصنيفات العالمية، وتقدمها في مؤشرات التوظيف والابتكار، بخلاف الطفرة الكبيرة في المنشآت تؤكد الرؤية والنظرة المستقبلية لمصر.

الجامعات المصرية وتقدمها بمختلف المجالات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أن هذا القطاع تحققت به طفرة شاملة خلال الـ10 سنوات الماضية، وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات شهدت تقدماً كبيراً تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع توجهات وطموحات الجمهورية الجديدة، وأبرز ما تحقق يتمثل في التوسع في المنشآت الجامعية المختلفة .

من جانبه، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن العمل بمختلف القطاعات خلال الـ10 سنوات الماضية شهد طفرة غير مسبوقة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، والتعليم الجامعي في مصر حقق نموا وطفرة كبيرة، ولعل الارتقاء بموقعها في تصنيفات الكيواس الإنجليزي والتايمز وشنغهاي الصيني، والتوسع من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وضخ تخصصات علمية متميزة خير دليل على الارتقاء بالمنظومة.

وقال الدكتور نهاد المحجوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الدولة وضعت الاهتمام بالتعليم أول أهدافها من أجل الارتقاء بالمجتمع المصري، لتأكدها أن بناء الأمم و المجتمعات و الإرتقاء بالصناعة لا يتأتى إلا من خلال علم قوي وبحث علمي مرتبط بتنمية وواقع، مقدمة الدعم الكامل له.

ومن جهته قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن العمل بمختلف القطاعات الجاميعة خلال الفترة الماضية، وبتوجيهات من الرئيس السيسي شهد تطوراً كبيراً بمختالف القطاعات ساهم في تحسين مستوى الخريجين إقليميًا ودوليا والارتقاء بتصنيف الجامعات.

أما عن الكليات والتخصصات الجديدة التي انطلقت في مصر الفترة الماضية، فهي كالتالي:

- كليات الذكاء الإصطناعي

- كليات الحسابات والمعلومات و الذكاء الإصطناعي

- كلية تكنولوجيا الملاحة و علوم الفضاء

- كليات العلوم الصحية التطبيقية

- كليات علوم الأرض

- معاهد النباتات الطبية والعطرية

- كليات أبحاث وتطبيقات الليزر

تخصصات جديدة

مجال هندسة الحاسبات

- برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)

مجال الصناعات التكنولوجية

- (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)

مجال علوم الحاسبات

- برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)

مجال العلوم الهندسية

برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات).