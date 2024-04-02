بعد فتح تأشيرة الكويت .. 7 مستندات وخطوة واحدة للحصول على تصريح العمل

بعد فتح تأشيرات العمل بالقطاع الأهلي في الكويت، يتساءل الكثير عن كيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، والحصول على فرص عمل ذات عائد مادي مرتفع.

وكشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت، عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية، والتي نستعرضها في السطور التالية:

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل بالكويت

ونشرت سفارة الكويت في القاهرة 7 مستندات، كشرط أساسي للحصول على تصريح عمل، وهي:

توضع جميع المستندات في ظرف، بشرط أن تكون مستوفيه جميع الطلبات، وأول تلك المستندات هي استخراج سمة الدخول «يتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية على الإنترنت».

أصل جوز السفر بشرط أن يكون ساريًا، وتوضع صورة ضوئية منه مدون عليها رقم الهاتف.

صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» جديدة موجهة إلى السفارة، وأن تكون خالية من الأحكام الجنائية، وأن يكون تاريخ الصحيفة يعقب تاريخ استخراج سمة الدخول.

تقديم أصل عقد العمل مصدق من وزارة الخارجية الكويتية و السفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.

ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.

تقديم أصل الكشف الطبي ساري، وصادر من خلال التسجيل على موقع وافد (اضغط هنا)، ومعتمد بختم شوهد من المكتب الصحي الكويتي.

أصل شهادة المعامل المركزية ومطابقة لرقم جواز السفر.

أصل قسيمة إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادرة من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت

والخطوة الأخيرة للحصول على تصريح العمل للسفر إلى الكويت، هي تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:

المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.

مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.

6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.

الشيخ زايد - هايبر وأن 6 أكتوبر.

القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.

وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.