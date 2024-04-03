من إعلان مكرونة «طعمها وحش».. أحمد مالك يحكي تفاصيل دخوله عالم الفن

في لقاء تليفزيوني، كشف الفنان أحمد مالك عن جوانب من حياته الشخصية وبدايته الفنية، موضحا أنه واجه العديد من الأزمات والصعوبات في حياته، لكنه استطاع أن يتغلب عليها بالعزيمة والإصرار، مشيرا إلى أنه بدأ التمثيل في عمر 8 سنوات، من خلال إحدى الإعلانات.

أول إعلان في عمر 8 سنوات

وقال مالك إنه دخل مجال التمثيل من خلال أحد الإعلانات التلفزيونية، وكان أول مرة يقف أمام الكاميرا في سن الثامنة، وذلك من خلال إعلان تلفزيوني لصالح إحدى شركات المكرونة.

وأشار مالك إلى أن من الأشياء الطريفة التي حدثت له خلال تصوير ذلك الإعلان، هي حالة الغثيان التي سببتها له المكرونة، لعدم قدرته على استساغة طعمها، إلا أنه كان سعيدا للغاية، مقارنًا بأي طفل في عمره، موضحا أن لوكيشن التصوير كان بمثابة عالم مختلف بالنسبة له، ويشعر بالأمان التام داخله.

ذكريات طفولة

وروى أحمد مالك بعض الذكريات التي تعرض لها في طفولته، إذ أوضح أنه دائما كان يشعر بخذل بسبب مظهره، ولم يكن لديه ثقة كافية في نفسه، بسبب ما تعرض له من تنمر في مراهقته، ولاختلاف وجهات النظر بينه وبين زملائه، مشيرًا إلى أنه يجب على الإنسان أن يشعر بالثقة في نفسه، ولا يضع نفسه في مقارنات مع الآخرين.