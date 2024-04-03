أسعار الفسيخ والرنجة في الشرقية.. تبدأ من 160 جنيها

يتشوق المواطنون لتناول وجبة أسماك مملحة بالتزامن مع انقضاء شهر رمضان، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الفسيخ والرنجة في الشرقية، حيث يتناولوها في المنازل أو الحدائق في عطلة عيد الفطر كأحد مظاهر الاحتفال.

أسعار الفسيخ والرنجة في الشرقية

وخلال جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق استعرضت خلالها أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024، التي جاءت على النحو التالي:

كيلو فسيخ سوبر جامبو بسعر 360 جنيها، وكيلو فسيخ بوري جامبو بسعر 340 جنيها، ورنجة بطارخ مستورد بسعر 180 جنيها، وكيلو رنجة هولندي بـ 200 جنيه، وسلطة رنجه تتراوح بين 160جنيها وملوحة أسواني 300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الملوحة الكبيرة 350 جنيها، وسردين بلدي 180 جنيها وبساريا بلدي 150 جنيها، وأنشوجة بلكي 280 جنيها وكفيار بلدي 1500 جنيه، وبطارخ ناعمة 320 جنيها، وبطارخ مرملة هولندي 450 جنيها.

أسعار الأسماك 2024 في الشرقية

جاءت أسعار الأسماك 2024 في الشرقية على النحو التالي:-

بلغ سعر كيلو السمك المرجان 139 جنيها سعر كيلو السمك البربروني الممتاز نحو 160 جنيها، كيلو السمك الفيليه البلطي 150 جنيها، ومتوسط سعر كيلو السمك البلطي 89 جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي الصغير 61 جنيها، وكيلو السمك قشر البياض نحو 124 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة الخليجي 93 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي 103 جنيهات، وسعر كيلو الجمبري لصغير 167 جنيها، والجمبري الوسط 247 جنيها، والجمبري الجامبو 400 جنيه.