أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024.. وجبة المصريين بعيد الفطر

أيام قليلة تفصل ملايين المصريين عن أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ تقبل آلاف الأسر على شراء الرنجة والفسيخ باعتبارهما من طقوس أول أيام العيد، وأيضًا لأنهما من الأطعمة التي تسبب العطش الشديد لذا لا يستحب تناولها في رمضان بسبب الصيام، ونستعرض فيما يلي، أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024.

أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024

وخلال جولة أجرتها «الوطن»، فإن أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024، تأتي على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو الفسيخ نحو 370 جنيها.

- كيلو الرنجة السوبر هولندي بسعر 114 جنيهًا.

- سعر الرنجة فيليه 63 جنيهًا.

- سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الرنجة في المحلات 170 جنيهًا في المتوسط.

- سجل سعر كيلو السردين العماني والروسي والبلدي 160 جنيهًا.

- سجل سعر البطارخ نحو 160 جنيها للعبوات وزن 400 جرام.

أسعار الأسماك في المحلات 2024

- كيلو السمك الماكريل 84 جنيهًا.

- كيلو السمك البطلي 74 جنيهًا.

- سعر كيلو سمك السردين 84 جنيهًا.

- كيلو سمك مكرونة بـ84 جنيهًا.