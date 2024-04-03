أسامة الأزهري: الصبر يلين طباع الأولاد.. ويؤسس الأمم

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أهمية الصبر على المتعلم، فهو أساس بناء الأمم، فلا تبنى الأمم ولا يُسرى العلم من جيل إلى جيل إلا بالصبر، موضحا أن الصبر يُلين طباع الأولاد لكي يتعلموا ويتهذبوا قبل أن ينتقلوا إلى دراسة العلم والمعرفة.

الصبر على المتعلم

خلال حلقة جديدة من برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع عبر قناة «DMC»، أضاف الأزهري: «أبو سعيد الخضري كان لما يدخل عليه طلبة العلم وهو قاعد في أوضة ضيقة يفضل يلملم رجليه، ويقول لهم مثلما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم يا وصية رسول الله».

مقطع فيديو يُوضح مدى الصبر على المتعلم

وعرض الأزهري مقطع فيديو يُوضح مدى الصبر على المتعلم، موضحًا: «سيدة وجدت قط صغير أصيب بالشلل، أخذته، وتحاول من الصفر تعليمه المشي بالتدريب وصبر الأستاذ على المتعلم، ومع الصبر بدأ يأخذ طريقه ويخطوا خطواته الأولى، وحينها أثمر التعليم، فهذا هو الحب النابض في القلوب، ما جعل السيدة تصبر على مدى شهور حتى أن يتعلم كائن لا ينطق».