أسامة الأزهري: أبناء مصر تميزوا بالتفرد والجمال في تجويد القرآن الكريم

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ رمضان شهر القرآن يبعث في النفوس معاني الجمال والأمان والعبودية والأخلاق والحضارة، موضحًا أنَّه يحرك أشرف ما في نفوس العباد من السير إلى الله، ومن احترام الأكوان، وإكرام الإنسان وحفظ الأوطان.

أبناء مصر تميزوا عبر التاريخ بالتأنق والجمال في تجويد القرآن

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «dmc»، أنَّ المدرسة المصرية وأبناء مصر الكرام تميزوا عبر التاريخ بالتأنق والجمال والإبداع والتفرد في خدمة القرآن الكريم، حفاظاً وترتيلاً وتجويدا وتلقينا القرآن الكريم بقراءته المختلفة في مختلف طبقات التلاقي التي عاشها المصريون المسلمون.

المصريون أجمل وأتقن من رتل القرآن الكريم

وتابع أنَّ المصريين عاشوا حالة فريدة جدا مع القرآن العظيم، حتى بدأ يشيع عند مختلف أبناء الأمة الإسلامية مقولة خالدة «إن القرآن الكريم نزل في مكة المشرفة ورُتل وقُرأ في أرض مصر وطبع وكتب بأجمل ما يمكن في تركيا»، موضحًا أنه يزال الفخر للمصريين بأنهم أجود وأجمل وأتقن من رتل وجود القرآن الكريم عبر تاريخ الأمة الإسلامية.