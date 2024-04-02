أسامة الأزهري: «الذوق» انعكاس لمعنى الجمال عند الإنسان (فيديو)

شرح الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، معنى كلمة «الذوق»، خلال حلقة جديدة من برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع عبر قناة «DMC».

الذوق وعلاقته بالجمال

وقال أسامة الأزهري، «كيف للإنسان أن يستطيع أن يتجمل، وأن يتخلق بالأخلاق والشمائل والمكارم التي تجعله صاحب ذوق رفيع في كل شيء، فالذوق ليس معناه فقط الأدب، ولكنه صورة من صور الذوق، لكن يتصاعد معنى الذوق الى أن يصير معناه الجمال».

وأضاف قائلًا: «الجمال في كل شيء، وعند زيارة إنسان نجده أنيقا فىي كل شيء، ملابسه كلها مهندمة ومتسقة ومرتبة، يقولك عنده ذوق، صاحب ذوق رفيع في اختيار ملابسه، لما يقدم أي شيء من المأكولات مهما كان بسيطا وسعره زهيدا، لو طبق فول ورغيف لكن طبق الفول نضيف، يقولك عنده ذوق».

وتابع: «الذوق انعكاس لمعنى الجمال، إذا تخلق به الإنسان وعاش به يستطيع أن يكون شريفًا في كل شيء، في الوفاق وفى الخصومة، ولا يظهر معنى الجمال أو حسن الطبع أو الأدب أو الخلق إلا عند الاختلاف، فعند الاختلاف تظهر شراسة النفوس».