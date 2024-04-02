أسامة الأزهري: حزنت كثيرا لوفاة الشيخ الصوفي علي المنصراوي (فيديو) 

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن الشيخ علي محمود المنصراوي، خلال حلقة جديدة من برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع عبر قناة «DMC»

و«المنصراوي» واحد من أعلام الطريقة النقشبندية، وفقيه من فقهائها، وعلم من أعلام التصوف بأسوان، وكان يلقي خطبه في محافظات مصر المختلفة، حتى وفاته عن عمر ناهز 65 عاما.

وقال أسامة الأزهري، «أحضرت لكم فيديو ضجت به السوشيال ميديا قبل عامين أو ثلاثة أعوام للشيخ على محمود المنصراوي، تشرفت بمعرفته وزرته في أسوان بساحته وزاويته التي أقامها لجمع شمل الناس على الخير والبر والاحتفال بمواسم الخير في الإسراء والمعراج والمولد النبوي».

وأضاف: « كان المنصرواي يجمع الناس على إطعام الطعام، ويسعى للصلح بين العائلات المتخاصمة، ويعلّم الناس ذكر الله، ويدعو الناس إلى أن يتخلقوا بأخلاق الشريعة في كل شيء، ويعّظم قيمة العلم والتعليم، ويدفع طلابه إلى نيل درجة الدكتوراه».

وتابع: «حينما توفى الشيخ المنصراوي حزنت كثيرًا لفقده، وزرت ساحته في أسوان عدة مرات لأن قلبي امتلأ حبًا له، ولأن الحب حياة، وفي المقطع بيقول (خليك ذوق)، ولكنه يقولها بمدخل بديع وبطاقة روحانية عالية».