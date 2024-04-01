أسامة الأزهري يستعرض نماذج مشرفة من المدرسة المصرية في تلاوة القرآن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن، خلقت وعي ووجدان المصريين بجمليات القرآن والطرب لتلاوة القرآن العظيم، واكتشاف العجيبة والمبدعة التي يندهش لها العالم الإسلامي.

نماذج مشرفة من المدرسة المصرية في تلاوة القرآن

يستعرض «الأزهري»، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «dmc»، نماذج مشرفة من المدرسة المصرية في تلاوة القرآن، بينهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، موضحًا أنّهم من جواهر هذه المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن.

الشيخ الشحات محمد أنور نمط من الإبداع والجمال

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بأنّ الشيخ الشحات محمد أنور، جوهرة من جواهر المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، موضحًا أنه نمط من الإبداع والجمال الذي ملأ القلوب بالحب الذي يُمثل منبع الحياة، لافتًا إلى أنّ من بين مقاطع التلاة للشيخ الشحات محمد أنور هناك مقطع فريد جدا أبدع فيه بأداء الآية الكريمة من سورة يوسف، موضحًا أنه من بداية هذا المقطع لنهايته يحظى باندهاش عجيب وعميق من مختلف العالم الإسلامي.