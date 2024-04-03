طريقة عمل الفسيخ السوداني.. وجبة أول أيام عيد الفطر

طريقة عمل الفسيخ السوداني هي وصفة مختلفة عن المصري، وتريد معرفتها الكثير من السيدات كنوع من أنواع التنوع في الوصفات، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك المقترن بتناول أطباق الأسماك المملحة، إذ أنه يعد من أهم الأنواع التي يمكن تقديمها لكونه غير تقليدي.

طريقة عمل الفسيخ السوداني

الفسيخ السوداني من أشهر وأطيب الأكلات البحرية في الوطن العربي، ونقدمه لكم بحسب وصفات المطبخ السوداني المقدمة على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

ملعقة صلصلة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

كوب من عصير الطماطم.

نصف كوب من عصير الليمون.

كيلو فسيخ.

حبة بصل.

ثوم مفروم.

ملعقتان من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفول السوداني.

فلفل أخضر مقطع.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

نظفي الفسيخ جيدًا.

اطحني الفسيخ بالمفرمة للتخلص من الشوك.

سخني زيت في قدر وشوحي فيه البصل والثوم.

قلبي البصل حتى يتغير لونه إلى الأصفر.

مع الاستمرار في التقليب ضعي الفلفل الأخضر.

وقلبي المكونات مع عصير الطماطم.

اتركي المكونات على نار متوسطة لمدة ثلث ساعة حتى ينضج.

ذوبي الفول السوداني في القليل من الماء وضعيه فوق خليط الفسيخ.

ضعي الخليط مع البهارات وعصير الليمون.

ضيفي الثوم وقلبي جيدًا لمدة سبع دقائق على نار وضعي في طبق التقديم.

قدمي الفسيخ مع الشطة والخبز والبصل.

كيف تصنع الفسيخ السوداني في المنزل؟

المقادير:

ملح خشن.

ملعقتان شطة.

سمك بوري «حسب الحاجة».

طريقة التحضير:

نظفي السمك واغسليه جيدًا.

صفى السمك جيدًا من الماء.

اتركي حتى يجف من الماء تمامًا.

افتحي منطقة البطن في السمك ونظفي جيدًا.

اغسلي السمك مرة ثانية وصفيه حتى يجف تمامًا.

رشي كمية الملح الخشن على السمك وخزنيه في كيس بلاستيك محكم في مكان جاف.

اخرجي الفسيخ من الأكياس وقدميه بجانب البصل الأخضر.

طريقة تجهيز الفسيخ المصري

المقادير:

ملعقة من الكركم.

ملعقة كمون ناعم.

ملعقتان من الشطة.

كيلو من السمك البوري.

ست ملاعق كبيرة من الملح.

طريقة التحضير: