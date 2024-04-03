طريقة عمل الفسيخ بالتونة.. وصفات مميزة لعيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يعتاد الكثير من المواطنين على تناول الأسماك المملحة في هذه المناسبة، حيث تبحث ربات المنزل عن وصفات مختلفة لتقديمها على السفرة ومن بينها طريقة عمل الفسيخ بالتونة، وهي تعد من بين الوصفات اللذيذة التي سيحبها كل أفراد الأسرة، فضلا عن أنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات التي تفيد صحة الأبناء.

طريقة عمل الفسيخ بالتونة

نقدم لكم طريقة عمل الفسيخ بالتونة على خُطى الشيف شربيني عبر برنامجه على قناة «cbc سفرة»:

المكونات:

علبة تونة.

فسيخ.

بصلة متوسطة.

ملعقتين صلصة.

ملح.

ملعقة كبيرة كسبرة.

ملعقة صغيرة فلفل.

3 فصوص ثوم.

كوب زيت.

الخطوات:

افرمي البصلة وقلبيها في زيت.

ضيفي التونة للبصل والصلصة.

ضعي الملح والكسبرة والفلفل والثوم.

ضيفي قطعتين من الفسيخ وقلبي جيدًا.

اتركيه على نار هادئة حتي يتسبك.

طريقة عمل فسيخ بيورية

المقادير:

علبة تونة.

فسيخ.

خل.

شطة.

كمون.

ليمون.

فلفل أخضر مفروم.

زيت.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة الزيت والكمون على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

ضيفي علبة تونة ورشة ملح وليمون.

ضعي الفسيخ والليمون وقلبي جيدًا.

قدمي مع الفلفل الأخضر، كما يمكن إعداد بطاطس محمرة حسب الرغبة، مع العيش البلدي.

مقادير طريقة عمل الفسيخ بالتونة

طريقة عمل الفسيخ بالتونة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات بسيطة وسهلة لربات البيوت:

سمك بوري كميات حسب الرغبة.

ملح.

كركم.

كوب شطة ناعمة.

بابريكا.

6 فصوص حبهان.

طريقة عمل الفسيخ بالتونة

لإعداد طريقة عمل الفسيخ بالتونة احضري وعاء اخلطي به المكونات السابق ذكرها، وأعدي بالطريقة التالية:

اغسلي السمك البوري جيدًا.

اتركيه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

احضري السمك بعد التصفية تمامًا.

ضعي السمك على ورق نايلون وافرميه.

ضيفي قطعة من الفسيخ واخلطيهم معًا.

ضعيه على الطحينة ثم سخني الزيت على النار في طاسة واقليه.

طريقة الفسيخ بالطحينة والتونة

فسيخ مخلي.

زيت.

تونة.

عصير ليمون.

طحينة.

خل.

مايونيز.

أسهل طريقة لتحضير الفسيخ بالتونة في المنزل