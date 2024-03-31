طريقة عمل الفسيخ الجاهز في البيت.. خطوات سهلة لأطعم أكلة

يعتبر الفسيخ من الأكلات المصرية القديمة، يحبه الكبار والصغار، ولا تخلو مائدة عيد الفطر من وجود الفسيخ، إذ اعتادت الأسر المصرية على تناول الفسيخ في أيام عيد الفطر، لذلك تنشغل الكثير من السيدات هذه الأيام بطريقة عمل الفسيخ الجاهز في البيت مثل المحلات بدلا من شرائه، حيث يكون آمن ونظيف وتتحكم في ملوحته وكمية الزيت والملح، خاصة إذا كان أحد أفراد أسرتها يعاني من مرض مزمن.

طريقة عمل الفسيخ الجاهز زي المحلات

عاصم الحمادي، صاحب أحد محلات الفسيخ، يوضح لـ«الوطن»، طريقة عمل الفسيخ الجاهز زي المحلات وبخطوات بسيطة: «أهم حاجة النفّس وإن السمكة تكون طازجة وكويسة علشان تبقى الفسيخة حلوة بطعم وريحة تخليك متقدرش تسيبها»، فضلا عن توفر بعض المواصفات في السمكة وهي: أن تكون طازجة وقشرتها لامعة ومتماسكة وأن تكون عيناها لامعة أيضا، ولون خياشمها وردي وبطنها غير منتفخة، وعن الخطوات أكد أنها كالتالي:

طريقة عمل الفسيخ الجاهز.. المكونات

- احضري سمك بوري حسب الكمية والحجم الذي تريدينه.

- اغسلي السمك جيدا.

- اتركي السمك طوال الليل حتى يجف من الماء تماما.

- احضري كمية مناسبة من زيت الطعام.

- جهزي كمية مناسبة من الملح الخشن.

- جهزي الكركم (اختياري).

- جهزي الشطة الحمراء.

طريقة عمل الفسيخ الجاهز.. خطوات سهلة

وعن طريقة عمل الفسيخ الجاهز، ابدأي في تجفيف خياشيم السمك جيدا.

- ضعي الملح الخشن في خياشيم السمك.

- ضعي ملعقة صغيرة من الشطة.

- ضعي كمية من الملح حسب الرغبة في كيس نضيف.

- ضعي طبقة من السمك البوري المجفف في الكيس.

- أضيفي قليلا من الملح على الطبقة الأولى.

- ثم أضيفي البوري وبقية الملح.

- ضعي كمية مناسبة من زيت الطعام (اختياري).

- أخرجي الهواء من الكيس وأغلقيه بإحكام.

- ضعي البوري في صندوق وأغلقي الصندوق بإحكام.

- اتركي السمك البوري المغطى بإحكام داخل الصندوق لمدة أسبوع أو 10 أيام.

طريقة عمل الفسيخ الجاهز في البيت على خطى نجلاء الشرشابي

بينما أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الفسيخ الجاهز في البيت، وذلك على فضائية سي بي سي سفرة وهي كالتالي:

- احضري 3 سمكات بوري.

- كوبان من الملح.

- كوب من الشطة.

- نصف كوب من البابريكا.

- نصف كوب كركم.

- 6 فصوص حبهان.

طريقة تحضير الفسيخ الجاهز

- اغسلي السمك جيدا واتركيه للتصفية لمدة ساعتين.

- نقلب الملح مع الشطة مع البابريكا مع الكركم.

- البدء في حشو خياشيم السمك بالخليط.

- تغليف السمك أيضا بالخلطة.

- وضع الحيهان في خياشم السمك.

- قومي بلف السمك بالإسترتش منعا للرائحة.

- اتركيه لمدة أسبوع ثم افتحيه وقدميه للضيوف.