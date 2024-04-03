إمام مسجد الحسين: علينا الاجتهاد في العبادة بجميع أيام رمضان للفوز بليلة القدر

أكّد الشيخ مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الحسين، أنَّ رحمة الله تعالى بنا، تأتي في ضوء العشر الأواخر من رمضان، حتى يلحق المسلم الفرصة الأخيرة لاغتنام فضائل الشهر الكريم والفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، موضحًا: «ربنا بيفتحلنا الباب وبيقول الحقوا رمضان بيلم أوراقه، ويرفعها لرافع السماء بغير عمد، لتحديد من الفائز ويكافئ بالعيد».

متى ليلة القدر؟

وأضاف، خلال حلقة من برنامج «الدنيا بخير»، المذاع عبر قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لمياء فهمي، أنّ جميع الناس تسأل متى ليلة القدر؟ والإجابة هنا هو الاجتهاد في جميع الأيام، فالفائز بها فضله عظيم.

وتابع أنَّ ليلة القدر ليست فقط في المساجد ولا الركوع والسجود، بل تظهر في إرضاء الأب والأم، والعطف على الفقراء بكل الوسائل سواء صدقة أو زكاة فطر أو كِساء، بجانب مساعدة المحتاج وإجبار الخاطر وزيارة المريض.