هل ليلة القدر يُكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم؟.. «اللهم ارزقنا نفحاتها»

عندما يحلّ شهر رمضان المبارك، تتزاحم القلوب والأذهان نحو لياليه الفضيلة، ومن بين هذه الليالي المباركة تبرز ليلة القدر كجوهرة نادرة في تاج هذا الشهر المبارك والتي وردت فضلها في كتاب الله عزوجل، حيث أشارت الآيات القرآنية إلى عظمتها وفضلها، مع بيان أنها خير من ألف شهر، ولذلك يتساءل الكثيرون حول هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم؟، وهو ما أجاب عليه الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف.

هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم؟

وحول الحديث عن هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم؟، قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن ليلة القدر هي منحة وهدية ربانية من الله تبارك وتعالى، وهي أشرف الليالي في العام كله وشرف رمضان جاء من شرف ليلة القدر، وشرف ليلة القدر جاء من شرف نزول القرآن فيها، لقول الله عزوجل «إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر»، وقوله سبحانه وتعالى «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

ماذا يكتب الله في ليلة القدر؟

وبالنسبة الحديث عن هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم، أوضح قابيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن الآية الكريمة «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» تشير إلى أن كل شيء بيد الله، وأحد أسماء الله الحكيم، مما يعني أن الله بحكمته وعلمه الأزلي يدير قضايا الناس ويرزقهم ويعطيهم ويشفيهم ويسدّ همومهم، مؤكدا أن هذه الليلة تشير إلى أن الله يفتح بابًا لرحمته وإحسانه وبركاته ويستجيب لدعوات الناس.

نزول الملائكة في ليلة القدر

وفيما يتعلق بالحديث عن هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم، أشار قابيل إلى أن الدعاء يمكن أن يغير القدر، ففي ليلة القدر تنزل الملائكة وتحمل الخير والتوفيق من الله، ولهذا يجد المؤمن في هذه الليلة السلام والراحة النفسية، حيث قال الله عزوجل «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، من كل أمر» حيث تنزل الملائمة دائما بالخير والمدد والتوفيق، كما أن ليلة القدر هي ليلة الإذن بالأرزاق والأجيال، فكأن كل شيء بإذن في هذه الحياة.

فضل ليلة القدر

وبخصوص الحديث عن هل ليلة القدر يكتب فيها آجال الخلق وأرزاقهم، ونوه الدكتور أسامة قابيل إلى أن الله عزوجل قال في كتابه الكريم «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر»، ولم يقل بإذن الله، والسب في ذلك يرجع لأن الله لفظ جلال، أما «رب» لفظ جمال وعطاء وحنان وإكرام وإحسان وبر وعطاء من الله، منوها: «المعنى الذي أحبه كثيرا في ليلة القدر هو السلام، سلام العقول، سلام القلوب، سلام الأرواح، سلام النفوس، سلام الجوارح، سلام الحياة كلها فكأن هذه الليلة الإنسان يسلم نفسه لله ويسلم قلبه لله ويشتغل على قلبه ليصبح قلبا سليما».

أدعية في ليلة القدر

وأوضح قابيل عددا من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها في ليلة القدر ومنها:

الله ارزقنا سلام ليلة القدر

اللهم ارزقنا ملائكة ليلة القدر

اللهم ارزقنا إذن ليلة القدر

اللهم ارزقنا ملائكة ليلة القدر

اللهم ارزقنا نفحات وأنوار وأرزاق وعطاءات ليلة القدر.