تحري ليلة القدر في شروق شمس 24 رمضان.. هل كانت هي الليلة المباركة؟

منذ بدء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 الموافق 1445 هجرياً مطلع الأسبوع الجاري، يترقب جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض تحري ليلة القدر، وذلك من خلال مشاهدة شروق الشمس في صباح اليوم الجديد، ومنه شروق شمس 24 رمضان، كون هناك علامة مؤكدة، وهي أن تطلع الشمس لا شعاع لها.

وورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

هل كانت ليلة القدر أمس

وبخصوص تحري ليلة القدر وهل كانت أمس، فقد رصدت «الوطن» من خلال فيديو بث مباشر مشاهد شروق شمس 24 رمضان، وكان شعاعها خافتاً وسمائها صافية، وعلى الرغم من أنّ الشائع أنه في الأرجح تكون ليلة القدر في ليلة وترية من العشر الأواخر، إلاّ أنّ دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الرسمي إن هناك أراء أخرى ذهبت إلى أن ليلة القدر تكون في ليالي الشفع، وأشارت الدار إلى أن هذه الآراء جاءت مستندة إلى ما ورد عن معاوية رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان» رواه محمد بن نصر في الصلاة وصححه الألباني.

هل كانت ليلة 24 ليلة القدر

ولفتت الإفتاء في إجابتها عن سؤال هل تكون ليلة القدر في الليالي الزوجية، إلى ما ورد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: "يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة"، قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم، قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة ؟، قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة، رواه مسلم في الصيام باب فضل ليلة القدر.

تحري ليلة القدر

وقال الأزهر الشريف في تحري ليلة القدر، إن المسلم عليه أن يجتهد قدر استطاعته، حتى يرزقه الله ليلة القدر، ويجعل اجتهاده اتباعًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان اجتهاده واعتكافه صلى الله عليه وسلم إلا تفرغًا للعبادة، وقطعًا للشواغل والصوارف، وتحريًا لليلة القدر.

علامات ليلة القدر

- تشرق شمسها بلا شعاع.

- صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً.

- ساكنة ساجية.

- لا برد فيها ولا حر.