مسلسل جودر الحلقة التاسعة.. هل يتزوج ياسر جلال بـ جيهان الشماشرجي؟

أحداث شيقة ومثيرة امتلأت بها الحلقة الثامنة من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، حيث تمكن من أن يكون بطلا في مدينة بيناس بعد مساعدة ملكها وفك السحر عنه، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة التاسعة.

ومكث جودر في مدينة بيناس حيث احتفوا به كأنّه ملك معظم بعد إنقاذ المدينة وفك السحر عنها، الذي فرضته شواهي التي تؤدي دورها الفنانة نور اللبنانية، بعد أن تمكن من مراوغتها، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة التاسعة بعدما قرر جودر المصري العودة إلى بلده وأهله.

مسلسل جودر الحلقة التاسعة

ووصل جودر إلى بلده ليجد أهله في حالة يرثى لها، وحبيبته شروق «جيهان الشماشرجي» التي رفضت الزواج بغيره، فهل سيتزوجها؟ وتسود الأفراح في قلب والدته التي فقدت بصرها بعد غيابه هذا ما سيتضح حدوثه من عدمه في مسلسل جودر الحلقة التاسعة.

مسلسل جودر ينتمي لمسلسلات ألف ليلة وليلة، ويحكي قصة جودر المصري الذي تقتنع عائلة الشمعيون أنه مفتاحهم للوصول إلى منزل الحكيم الشمندر فيترصدون جودر منذ ولادته لاستخدامه في ذلك ولكن يكون عليه قوى حارسة.