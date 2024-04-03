مسلسل جودر الحلقة 9.. وفاء عامر تفقد البصر حزنا على غياب ابنها

شهدت اخر أحداث حكايات شهرزاد لشهريار في مسلسل جودر الذي عرض مساء أمس، إصابة أم جودر «وفاء عامر» بفقدان البصر وذلك حزنا على جودر الذي اختفى منذ 10 سنوات أثناء إحدى رحلاته التجارية، إذ تذهب يوميا لتمكث أمام دكانه وسط السوق لتبكيه وتتذكره، في حين تذهب إليها دائما شروق (جيهان الشماشرجي) حبيبة جودر لتواسيها، وتتواصل حكايات شهرزاد يوميا في مسلسل جودر الحلقة 9 الليلة.

مسلسل جودر الحلقة 9

كما كشفت أحداث مسلسل جودر الحلقة 9، طلب جودر (ياسر جلال) من صديقه الجديد، ملك قصر النحاس الذي أنقذ حياته من الساحرة شواهي، مساعدته من أجل العودة إلى مصر، وخاصة بعد مرور سنوات طويلة منذ أن فقد الاتصال بأهله، فيواف ملك قصر النحاس، ويأمر بتجهيز سفية كبيرة لسفر جودر على أن تضم العديد من الأقمشة والهدايا، ليبدأ بها تجارته مرة أخرى في مصر، وتستمر أحداث مسلسل جودر مع حكايات شهرزاد الليلة.