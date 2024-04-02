شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: سجلت موسيقى مسلسل جودر في روسيا بـ60 عازفا

قال الموسيقار شادي مؤنس، إن تسجيل الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل «جودر» في روسيا جاء لسببين، أولهما أن يكون هناك مزج بين الحضارة الشرقية والغربية، فضلا عن الأوركسترا الروسية أعطت له صوت غربي، لكن بعد وضعه على الأجهزة أضاف له لمسات الحضارة الشرقية.

سجلت موسيقى «جودر» في روسيا

ونوه «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، بأن قاعات التسجيل في روسيا أكبر، وجرى الاستعانة بـ45 عازفا لتسجيل الموسيقى التصويرية، بجانب 15 عازفا من مصر، موضحًا أن هذه القاعات الكبيرة غير متوفرة في مصر.

وأشار إلى أن أماكن التسجيل أفادته بشكل كبير في الموسيقى التصويرية التي يجري تقديمها في مسلسل جودر، الذي يعرض في رمضان 2024، وتفاعل الجمهور مع هذا العمل بشكل كبير.