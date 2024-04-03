مسلسل جودر الحلقة 9.. مشاجرة بين شهرزاد ومحظية شهريار ومنصور السياف يتدخل

بدأت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جودر الذي عرضت مساء أمس، صراع بين شهرزاد (ياسمين رئيس)، ومحظية الملك شهريار تودد (سامية الطرابلسي)، وذلك على من يستطيع كسب قلب شهريار (ياسر جلال)، وعندما احتدت المشاجرة بين تودد وشهرزاد، تدخل شهريا وأمر مسرور السياف، توصيل تودد إلى مخدعها، وطلب من شهرزاد إكمال حكاية جودر، وتتواصل الحكايات والأحداث من مسلسل جودر الحلقة 9 الليلة.

مسلسل جودر الحلقة 9

كما كشفت أحداث مسلسل جودر الحلقة 9، هروب شواهي (نور اللبنانية) من قصر النحاس على ظهر التنين بعد إصابتها بطعنة من خنجر جودر، الذي أنقذ ملك قصر النحاس من تعذيب شواهي له وسيطرتها عليه.

جودر يتعرض لصدمة بسبب الجزيزة المسحورة

وأصبح جودر من المقربين لملك قصر النحاس، وتعرض جودر لصدمة كبيرة عندما اكتشف أنه مكث في الجزيرة المسحورة 10 سنوات وليست 10 لأيام كما كان يعتقد منذ هروبه من السفينة، وعندما علم أن اليوم على الجزيرة يساوي عاما كاملا.