«المهندسين» تستعد لطرح لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي

أعلنت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين عقد ثلاثة لقاءات، تعرض خلالها لائحة ممارسة المهنة على المهندسين، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان أعضاء النقابة الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية.

إدراج لائحة ممارسة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية

وأضافت النقابة، أنه من المزمع إدراج لائحة ممارسة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية القادمة لنقابة المهندسين لإقرارها، وسيتم الإعلان عن توقيت وتفاصيل كل اجتماع في حينه.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول يوم السبت 20 أبريل الجاري، في مسرح النقابة العامة، بمشاركة النقابات الفرعية في «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الغربية - البحيرة - الوادي الجديد الإسماعيلية - العريش - السويس - الفيوم».

ويُعقد الاجتماع الثاني يوم السبت 27 أبريل، في نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، بمشاركة النقابات الفرعية في «الإسكندرية - الدقهلية - البحيرة - دمياط بور سعيد - كفر الشيخ - مرسى مطروح».

بينما يُعقد الاجتماع الثالث، يوم السبت 4 مايو المقبل، في نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، بمشاركة النقابات الفرعية في «أسيوط - بنى سويف - المنيا- سوهاج - الأقصر- أسوان».

وأوضحت النقابة، أنه يمكن الاطلاع على مشروع لائحة ممارسة المهنة لنقابة المهندسين، من خلال الضغط هنا.