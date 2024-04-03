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دراما المتحدة

علي جمعة: هناك 36 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله

كتب:

منتصر سليمان
02:28 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، موضحا خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة «الناس»، أن عدد الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 فقط، مؤكدًا أن الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين ليس بها تحيز.

وأضاف: «الآية القرآنية تتحدث عن الأخ وأخته؛ لأن هذا الأخ مكلف بالإنفاق على أهله، ومكلف بدفع المهر عند الزواج، والإسلام وضع نظامًا متكاملًا في الأخذ والعطاء».

واستكمل: «الظلم في الميراث حرام، واعتداء على حدود الله خاصة للبنات، في بعض الأحيان يتسلط الوارث الراجل خاصة في الأرض، ويظلم إخوته وأولاده عمه، هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر فيها لعن وتهديد بالنار، وعقوبة يجب ألا يستهين الإنسان به، فالله لن يبارك له في الدنيا أو الآخرة».

 

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بقلم منتصر سليمان