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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة التاسعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:03 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
مسلسل جودر

مسلسل جودر

تمكن جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال من العودة إلى بلده بعد أعوام من الغياب عن أهله وحبيبته، لتتوالى الأحداث في المسلسل الذي ينتمي لروايات ألف ليلة وليلة، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة التاسعة.

ويختلف موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة التاسعة، لكي يتمكن المشاهدين من رؤيته في الأوقات التي تناسبهم.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون دراما الحلقة التاسعة

ويتكرر موعد إعادة مسلسل جودر على مدار اليوم في الأوقات التالية بخلاف العرض الأول للحلقة، كما يلي.

- الحلقة 9 من مسلسل جودر تذاع على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة  الأولى لمسلسل جودر على قناة أون تأتي الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما تزامنا مع الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت» بعد الساعة السادسة.

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