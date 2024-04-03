جولد بيليون: البنوك المركزية العالمية تضيف 19 طن ذهب للاحتياطي

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن البيانات العالمية لشهر فبراير الماضي أظهرت أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طن، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات، ولكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طن.

إضافة 64 طن ذهب خلال يناير وفبراير

وأضافت المؤسسة، أنه على أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من عام 2023 ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022.

ولفتت إلى أن البنك المركزي الصيني يظل هو أكبر مشتر خلال شهر فبراير، حيث زادت احتياطاته من الذهب بمقدار 12 طن إلى 2257 طنا.

ونمت احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب لمدة 16 شهر متتالية، على الرغم من أن حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات لا تزال حوالي 4٪.

أسعار الذهب العالمية

ويستمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى عمليات البيع الموسعة على الأسهم العالمية وتحوط المستثمرين ضد التضخم الذي يبدوا أنه في طريقه إلى الارتفاع من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما يستمر السعر المحلي في التذبذب دون تحديد اتجاه محدد في ظل تراجع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان بالرغم من ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك بشكل محدود خلال جلسة اليوم، الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار وتجاهل التغيرات الحادة في سعر أونصة الذهب العالمي