ارتفاع الطلب العالمي على الذهب من البنوك المركزية بقيمة 337 طنا

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقرير له، اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، إذ أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا، وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، لكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.

ولفت التقرير إلى أنه منذ بداية العام، ارتفع الطلب من البنوك المركزية، بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي، إلى 296 طنا، بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية، بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف، بانخفاض 2% على أساس سنوي، إلى 516 طنا بسبب قوة أسعار الذهب.

احتياطيات الذهب المعلنة من البنوك المركزية العالمية

وارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، إذ بلغ إجمالية مبيعات البنوك المركزية 1 طن فقط، مقابل شراء 78 طن، الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر، كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب، بمقدار 26 طنا يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.