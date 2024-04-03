تشهد الحلقة 24 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج أحداثا مشوقة اليوم، خاصة بعد خطة رشدي الشامي في التخلص من «طارق» عصام السقا باستخدام السم، بعد التصارع على الأملاك، وينتظر المتابعون مصير «طارق» اليوم، فهل تنجح الخطة ويلفظ أنفاسه الأخيرة؟، أم تشهد الحلقة مفاجآت أخرى؟.

ويرصد السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج على القنوات المختلفة

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويحين موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض العرض الأول من مسلسل صدفة، يوميًا على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً.