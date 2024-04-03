هل شراء المدد التأمينية يعطي الحق في الحصول على معاش؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المؤمن عليه في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقها للحصول على معاش.

استكمال المدة القانونية للاشتراك التأميني

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للشخص المؤمن عليه حتى يحصل على معاش أن يستكمل المدة القانونية للاشتراك التأميني، والتي تبلغ 120 شهرًا، أي بمعدل 10 سنوات.

هل متاح شراء المدد التأمينية؟

وعن إمكانية شراء المدد التأمينية من عدمه، كشفت مصادر في التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتيح للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص شراء المدد الخاصة بالاشتراك التأميني.

المدد التأمينية تحسن المعاش ولا تعطي الحق فيه

وأضافت المصادر، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن شراء المدد التأمينية المتاح للأشخاص المؤمن عليهم يُحسن من قيمة المعاش، ولا يُعطي الحق في المعاش.

وتابعت المصادر، أنه إذا لم يُكمل الشخص المؤمن عليه المدة الموجبة له لاستحقاق المعاش، تصرف مكافأة له.